In Sicilia solo il 13,7% delle scuole ha una mensa, la denuncia di Antoci

In Sicilia, solo il 13,7% degli edifici scolastici dispone di un servizio mensa, secondo quanto emerge dall’ottava indagine nazionale di Cittadinanzattiva. La spesa media per la refezione scolastica raggiunge una cifra di 83 euro mensili per famiglia, con un aumento dei costi che aggrava ulteriormente le disparità territoriali.

Queste criticità si acuiscono alla luce della distribuzione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha destinato al Sud soltanto il 37% delle risorse complessive, nonostante le esigenze più elevate di questa area.

L’europarlamentare Giuseppe Antoci ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea, chiedendo di garantire un accesso equo ai servizi di refezione nelle scuole, in linea con gli obiettivi previsti dalla Child Guarantee europea. Antoci ha sottolineato come “il servizio mensa è un diritto educativo e sociale, non un lusso riservato a chi vive nelle regioni più agiate”. Ha evidenziato che la mancanza sistematica di mense scolastiche in Sicilia penalizza migliaia di studenti, compromettendo un’esperienza didattica completa e gravando sulle famiglie più vulnerabili.

Secondo l’europarlamentare, “i fondi del PNRR dovevano colmare i divari territoriali, ma al Sud è stato assegnato poco più di un terzo delle risorse, contraddicendo i principi di coesione e di pari accesso sostenuti a livello europeo”.

Antoci ha richiesto alla Commissione di monitorare l’attuazione del PNRR e di indicare i fondi del FSE+ che possano essere utilizzati per assicurare mense scolastiche pubbliche, accessibili e di qualità.

