Incidente mortale al campo estivo, perde la vita bimbo di 10 anni

Un’escursione organizzata dalla fondazione Anffas di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, si è trasformata in tragedia quando un bambino di dieci anni è caduto in un pozzo artesiano e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto nelle campagne di Palazzolo, in contrada Falabia, durante un campo estivo al quale partecipavano bambini con disabilità e normodotati, con l’obiettivo di favorire l’integrazione.

Il bambino, che partecipava all’escursione insieme al fratello disabile, è salito sulla copertura di un pozzo artesiano, che ha ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare in acqua per circa sette metri. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dell’educatrice della fondazione “Doniamo Sorrisi” e l’intervento dei vigili del fuoco, il bambino è stato trovato senza vita. La donna, una 54enne, ha cercato invano di salvare il piccolo scendendo lungo le pareti del pozzo, ma ha perso l’equilibrio e, seppur non cadendo in acqua, è rimasta ferita e sotto shock, ed è stata ricoverata all’ospedale di Siracusa con alcune contusioni.

I sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo del bambino, mentre la procura di Siracusa ha aperto un’indagine per omicidio colposo. L’area è stata sequestrata e l’inchiesta è stata affidata ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

“Una volta arrivata la squadra sul posto, i vigili del fuoco si sono immediatamente calati nel pozzo e hanno recuperato la donna in vita, affidandola ai sanitari. Purtroppo per il bambino non c’è stato nulla da fare”, ha dichiarato Ugo Macchiarella, comandante dei Vigili del Fuoco di Siracusa, che ha coordinato le operazioni di soccorso.

La vittima, che aveva due fratelli di 18 e 4 anni, è stata trovata dai sommozzatori. Le celebrazioni in onore del patrono di Palazzolo, San Paolo, sono state sospese in segno di lutto.

