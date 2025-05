Nebrosport, Biagio Meli torna in gara al 24° Slalom Giarre

La Scuderia Nebrosport si prepara a vivere un altro capitolo della sua storia nel mondo degli slalom, con la partecipazione al 24° Slalom Giarre–Milo, in programma nel fine settimana del 2 e 3 maggio 2025. L’evento, uno dei più significativi per gli appassionati di motori della Sicilia, vedrà la scuderia di Sant’Angelo di Brolo impegnata con due piloti al via.

Biagio Meli, esperto del settore, ritorna in gara con la sua Fiat Uno Turbo, iscritta nella classe S7. Dopo l’ottimo quarto posto assoluto ottenuto allo Slalom di Mineo, dove ha anche vinto il suo gruppo e la sua classe, Meli mira a replicare i successi e a confermare la sua competitività sulle insidiose strade che collegano Giarre a Milo. Il percorso, noto per la sua tecnica, rappresenta una sfida che il pilota siciliano si prepara ad affrontare con determinazione.

Al fianco di Meli, ci sarà Luca Radici, che guiderà una Semog Bravo Sport nella categoria Kart Cross. Dopo il diciassettesimo posto assoluto e il terzo di classe conquistato allo Slalom di Torregrotta, Radici punta a migliorare la sua prestazione, rafforzando il legame con la sua vettura Semog. La gara siciliana sarà l’occasione per testare ulteriormente il suo talento e la sua affinità con il mezzo, mentre affronta un altro impegnativo tratto del territorio catanese.

Con questi due piloti, Nebrosport si presenta come una delle squadre più attese per la nuova edizione della storica competizione. – Foto Vincenzo Fanara.

👁 Articolo letto 48 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.