Discarica a Messina, rinviati a giudizio 14 politici e dirigenti comunali

Il giudice per l’udienza preliminare Salvatore Pogliese ha disposto il rinvio a giudizio di quattordici persone nell’ambito dell’inchiesta sulla discarica dismessa di Vallone Guidari, nel territorio di Messina. L’area, estesa per oltre 15.000 metri quadrati, era stata sottoposta a sequestro nel 2011. Tra gli imputati figurano parlamentari nazionali e regionali, amministratori locali ed ex amministratori, oltre a dirigenti e tecnici comunali, accusati di presunte irregolarità nella gestione, nella vigilanza e nella mancata bonifica del sito.

Il processo avrà inizio il 28 gennaio 2026. Il Codacons e il Codacons Sicilia sono stati ammessi come uniche parti civili, con l’obiettivo di rappresentare i cittadini e tutelare l’ambiente. L’indagine, coordinata dalla sostituta procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia Rosanna Casabona, ha esaminato presunte condotte omissive e gestionali che si sarebbero protratte dal 2016 fino a oggi, coinvolgendo diverse figure istituzionali e tecniche legate all’amministrazione comunale di Messina.

Secondo quanto emerso dagli atti, l’inchiesta avrebbe rilevato carenze nelle attività di controllo e nella messa in sicurezza del sito, già oggetto di precedenti interventi ispettivi. «Il rinvio a giudizio segna una tappa cruciale nella battaglia per la legalità ambientale e per la trasparenza nella gestione dei rifiuti in Sicilia – dichiara il Codacons –. La nostra costituzione di parte civile rappresenta la voce dei cittadini che chiedono verità, giustizia e il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio messinese».

Il Codacons e il Codacons Sicilia, rappresentati dall’avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell’Ufficio Legale Regionale, parteciperanno al processo per seguire le fasi del dibattimento e sostenere la richiesta di accertamento delle eventuali responsabilità.

