Ragazzo precipita sull’Etna: muore a 17 anni, ferita una 16enne messinese

Due tragici incidenti hanno segnato una giornata sull’Etna, con la morte di un 17enne e di un 60enne in circostanze diverse. Entrambi gli eventi si sono verificati ieri e hanno richiesto l’intervento di diverse squadre di soccorso. Una ragazza di 16 anni, ferita in un altro incidente, è stata trasportata in ospedale, ma non versa in condizioni gravi.

Il primo dramma ha coinvolto un ragazzo di 17 anni, precipitato in una scarpata nella zona “Schiena dell’Asino”. L’incidente si è verificato intorno alle 13, mentre il giovane era impegnato in un’escursione. Il ragazzo è caduto per circa 100 metri, riportando gravi ferite. Le operazioni di soccorso sono state condotte dai vigili del fuoco, supportati dall’elicottero Drago VF165 del reparto volo di Catania. Trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro, il giovane è giunto intubato e sottoposto a manovre rianimatorie a seguito di un arresto cardiaco. Ricoverato in rianimazione, è deceduto alcune ore dopo.

Sempre ieri, un uomo di 60 anni ha perso la vita nella zona del Rifugio Citelli. Anche in questo caso sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino, personale del Servizio 118, della Forestale e militari della Guardia di Finanza.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove però è arrivato già privo di vita.

Un ulteriore episodio ha coinvolto una 16enne messinese, rimasta ferita dopo essersi ribaltata su uno slittino durante una discesa sulla neve. La giovane è stata trasportata in codice rosso al Cannizzaro, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

