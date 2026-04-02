Sicilia, bando da 10 milioni per la Vendemmia verde 2025/2026

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato il bando relativo alla misura “Vendemmia verde” nell’ambito del Piano nazionale strategico (Pns) per la campagna 2025/2026. Il provvedimento prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro, destinata ai produttori vitivinicoli della Sicilia.

L’iniziativa è finalizzata alla gestione delle eccedenze di vino e alla prevenzione di squilibri nel mercato, attraverso la riduzione programmata della produzione. L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha dichiarato: «La Regione è al fianco dei viticoltori con una misura che mira a ridurre la produzione, gestire le eccedenze di vino e fornire ristoro economico agli imprenditori, prevenendo crisi di mercato. La proposta arrivata dagli stessi produttori è stata subito accolta dal governo Schifani».

La misura consiste nell’eliminazione totale dei grappoli non ancora maturi, determinando l’azzeramento della resa per le superfici interessate. L’obiettivo è contribuire al riequilibrio tra domanda e offerta nel mercato europeo del vino, salvaguardando al contempo il potenziale produttivo futuro, il valore paesaggistico e le tradizioni delle aree vitivinicole coinvolte.

Ai viticoltori che aderiranno è riconosciuto un contributo economico sotto forma di pagamento forfettario per ettaro, a compensazione della mancata produzione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 aprile.

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