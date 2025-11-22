Un uomo tenta il suicidio dal ponte Corleone: salvato dagli agenti

Un uomo di circa trent’anni è stato soccorso il 20 novembre sul ponte Corleone, dove si era posizionato sul ciglio manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Un passante aveva tentato a lungo di trattenerlo, cercando di convincerlo a desistere, ma senza riuscire a ottenere un cambiamento nel suo comportamento.

Quando la situazione è apparsa ormai critica, un agente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Brancaccio, libero dal servizio e di passaggio nell’area, è intervenuto senza esitazioni, afferrando il giovane e opponendosi alla sua volontà di gettarsi nel vuoto. Nel corso dei momenti successivi si sono verificati diversi tentativi di divincolarsi, ai quali si è aggiunto il supporto di un Carabiniere del 12° Reggimento Sicilia, anch’egli fuori servizio e presente nei pressi del ponte.

L’azione congiunta dei due militari ha permesso di mantenere l’uomo in una posizione di sicurezza fino all’arrivo di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato. Il personale intervenuto ha completato le operazioni di assistenza, affiancato dai sanitari.

Secondo quanto riferito, il trentenne, affetto da un disagio, si era precedentemente allontanato da una comunità terapeutica della zona, circostanza emersa dopo il suo recupero. Le verifiche successive sono state affidate alle autorità competenti al fine di gestire l’episodio e ricondurre l’uomo in un ambiente protetto.

