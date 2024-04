Truffa dello specchietto, identificato e denunciato autore 21enne

I Carabinieri della Stazione di Calatabiano hanno identificato e denunciato per “tentata truffa aggravata” un individuo che ha tentato di perpetrare la nota truffa dello specchietto lungo una via periferica della cittadina.

L’uomo, un 21enne residente in provincia di Siracusa con precedenti per truffe, ha compiuto il gesto in pieno giorno. Fermatosi lungo la via Umberto con un SUV grigio, ha scagliato una pietra contro lo specchietto retrovisore destro di un’auto che passava, iniziando così la sua messa in scena. Accusando l’ignara conducente di avergli danneggiato lo specchietto durante la marcia, ha richiesto un risarcimento in contanti.

La signora, astutamente, ha proposto di risolvere la questione tramite le compagnie assicurative o di coinvolgere i Carabinieri, non avendo denaro contante con sé. Di fronte a queste alternative, il truffatore ha optato per un improvviso atto di generosità, affermando di coprire personalmente il danno.

La cittadina, non convinta dalla situazione, ha prontamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri, avviando così le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle acquisizioni informative sul territorio, i militari hanno identificato l’auto e risalito al truffatore.

Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dopo essere stato riconosciuto dalla signora tramite una sua fotografia.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo