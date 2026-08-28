Palermo, vaccinazioni in aumento del 60% rispetto al 2025

Le vaccinazioni effettuate nei centri dell’Asp di Palermo registrano un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dal 17 agosto a oggi sono state complessivamente somministrate 9.745 dosi, contro le 6.085 effettuate nel corrispondente arco temporale del 2025. L’aumento rilevato è pari al 60%.

A comunicarlo è l’Asp di Palermo, che segnala in particolare la crescita delle somministrazioni del vaccino esavalente. Nel periodo preso in esame sono state inoculate 1.318 dosi, rispetto alle 776 dello scorso anno, con un incremento del 70%.

Nel dettaglio, tra le 1.318 somministrazioni dell’esavalente figurano 420 prime dosi, 421 seconde dosi e 444 terze dosi. I dati, secondo quanto riferito dall’Azienda sanitaria provinciale, evidenziano una richiesta che interessa sia l’avvio dei cicli vaccinali sia la prosecuzione e il completamento delle somministrazioni previste.

L’incremento registrato negli ultimi giorni si inserisce in un andamento positivo già emerso durante la prima parte del 2026. Alla data del 30 giugno erano infatti state somministrate complessivamente 13.276 dosi di vaccino esavalente.

Nello stesso periodo del 2025 le somministrazioni erano state 12.916. Il confronto tra i due anni evidenzia quindi 360 dosi in più nei primi sei mesi del 2026, corrispondenti a una crescita del 2,7%.

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