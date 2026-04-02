Pasqua e Pasquetta nei musei: ingresso gratuito nei siti siciliani
In occasione della Pasqua 2026, che coincide con la prima domenica del mese, torna l’iniziativa “Domenica al museo”, con accesso gratuito ai siti culturali della Regione Siciliana. Domenica 5 aprile l’ingresso sarà libero anche nelle strutture del Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, che aderisce al programma promosso dall’Assessorato regionale dei Beni culturali.
Per l’intero periodo festivo di Pasqua e Pasquetta resteranno aperti il Teatro Antico di Catania, i musei regionali di Adrano, Caltagirone e Centuripe, oltre al complesso museale di Militello in Val di Catania. Il Teatro Antico sarà visitabile ogni giorno dalle 9 alle 19. Il museo di Adrano osserverà l’orario dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13. A Caltagirone il Museo della Ceramica, temporaneamente allestito a Palazzo Libertini, sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.30, stessa fascia oraria prevista per il Museo archeologico regionale di Centuripe.
A Militello sarà eccezionalmente accessibile il complesso di Santa Maria la Vetere, chiuso da fine gennaio per lavori di restauro. Le visite saranno consentite sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile, dalle 10 alle 14, con la presenza degli operatori del “Club per l’Unesco di Militello”.
A Catania proseguono inoltre, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, le visite al Portico dell’Atleta. Restano invece chiusi dal 5 al 7 aprile la chiesa di San Francesco Borgia e le Terme della Rotonda e dell’Indirizzo, che riapriranno dal mercoledì con i consueti orari.
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