Serie B2, Orlandina sconfitta 3-1 dalla Farmitalia ma resta in vetta

Si ferma a Catania la serie positiva dell’Orlandina Volley, superata per 3-1 dalla Farmitalia Volley Valley nella gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B2 femminile. Il confronto si è chiuso con i parziali di 19-25, 29-27, 25-20, 25-18. La formazione biancazzurra aveva aperto il match con un avvio efficace, imponendosi nel primo set grazie a una gestione ordinata e continua del gioco. Il 25-19 iniziale aveva evidenziato un approccio determinato e produttivo.

Nel secondo parziale è arrivata la risposta della squadra di casa, che ha riportato equilibrio al confronto al termine di un set combattuto fino ai vantaggi. La Farmitalia Volley Valley ha prevalso 29-27, ristabilendo la parità. Nel terzo set le padrone di casa hanno consolidato il proprio ritmo, riuscendo a mantenere il controllo del gioco nonostante i tentativi di reazione dell’Orlandina Volley. Il parziale si è concluso sul 25-20, con il sorpasso nel punteggio complessivo.

Nel quarto set la formazione ospite ha cercato di rientrare in partita, ma la squadra catanese ha gestito il vantaggio chiudendo il match sul 25-18.

Nonostante l’interruzione della serie di risultati utili, l’Orlandina Volley conserva la prima posizione in classifica, mantenendo invariato il valore del percorso fin qui costruito. L’attenzione si sposta ora sulle Final Four di Coppa Italia, in programma a Ravenna il 3 e 4 aprile.

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