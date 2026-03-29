Minaccia i familiari con una mazza per soldi, arrestato 30enne a Catania

Un uomo di 30 anni, originario di Catania e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L’intervento degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania è avvenuto nei giorni scorsi in viale Castagnola, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza. A chiedere aiuto è stata una donna che ha riferito di temere per la propria sicurezza e per quella della madre, a causa del comportamento aggressivo del fratello.

All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno individuato le due donne rifugiate all’interno della loro automobile. Le vittime hanno riferito di essere state minacciate poco prima dall’uomo, armato di una mazza da baseball. Gli agenti hanno quindi fatto ingresso nell’abitazione, dove hanno trovato il 30enne seduto sul divano, ancora in possesso dell’oggetto.

Secondo quanto denunciato, l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, avrebbe richiesto con frequenza denaro alla madre per acquistare droga. In caso di rifiuto, avrebbe assunto atteggiamenti violenti, con minacce di morte, aggressioni verbali e danneggiamenti all’interno dell’abitazione. Gli operatori hanno infatti riscontrato la presenza di arredi e suppellettili danneggiati.

In occasione dell’ultimo episodio, al diniego della madre, il 30enne avrebbe minacciato entrambe le donne, costringendole a trovare riparo in auto. L’uomo è stato quindi arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, condotto in carcere in attesa della convalida del provvedimento.

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