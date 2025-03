Chiusura della 113, Trenitalia attiva tre nuove fermate a Gioiosa Marea

A seguito della chiusura temporanea della Strada Statale 113 nei pressi di Capo Calavà per lavori in corso, Trenitalia ha introdotto nuove fermate alla stazione ferroviaria di Gioiosa Marea per agevolare gli spostamenti dei pendolari locali. L’iniziativa nasce in risposta a una richiesta specifica dell’Amministrazione Comunale, mirata a mitigare i disagi causati dall’interruzione della viabilità stradale lungo la direttrice tra Palermo e Messina.

A partire dal 7 aprile, tre convogli regionali effettueranno la fermata nella stazione del comune tirrenico. Si tratta del treno regionale 5355 in partenza da Messina alle ore 7:56 con destinazione Palermo, del treno regionale 5359 anch’esso proveniente da Messina con partenza alle ore 10:43, e del treno regionale 5358 con partenza da Palermo prevista alle 14:30 e direzione Messina. Questi adeguamenti all’orario sono stati pensati per venire incontro alle esigenze di studenti e lavoratori residenti nel territorio interessato dall’interruzione stradale.

Il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti di Trenitalia, sottolineando: “Ringrazio il Direttore Regionale Sicilia di Trenitalia Vincenzo Pullara e la Responsabile Commerciale Direzione Regionale Sicilia Francesca Caradonna per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel venire incontro alle esigenze di tanti studenti e lavoratori pendolari di Gioiosa Marea”.

