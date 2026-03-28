Sicilia Express, orari completi, le fermate e dettagli da Trenitalia

Sono disponibili da sabato 28 marzo i biglietti per il Sicilia Express, il collegamento ferroviario turistico promosso da FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS, in collaborazione con l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana. Il servizio sarà attivo nel periodo delle festività pasquali, con partenza da Torino prevista per il 2 aprile e ritorno fissato al 7 aprile.

Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova alle ore 11:50, con fermate di sola salita a Milano Lambrate alle 14:16, Parma alle 15:36, Modena alle 16:01, Bologna Centrale alle 16:29, Firenze Santa Maria Novella alle 17:39, Roma Tiburtina alle 22:29 e Salerno alle 02:02. Dopo l’attraversamento dello Stretto, l’arrivo a Messina è previsto alle 08:40. Da qui il treno verrà suddiviso in due sezioni: quella diretta a Siracusa proseguirà con fermate a Taormina alle 10:11, Giarre-Riposto alle 10:34, Acireale alle 10:47, Catania Centrale alle 11:07, Lentini alle 11:40 e Augusta alle 12:04, con arrivo finale a Siracusa alle 12:30; la sezione diretta a Palermo fermerà invece a Milazzo alle 09:07, Capo d’Orlando alle 09:48, Santo Stefano di Camastra alle 10:23, Cefalù alle 10:51, Termini Imerese alle 11:15 e Bagheria alle 11:19, con arrivo a Palermo alle 12:05.

Il viaggio di ritorno è programmato per il 7 aprile. La partenza da Palermo è prevista alle 12:45, con fermate a Bagheria alle 12:57, Termini Imerese alle 13:29, Cefalù alle 13:58, Santo Stefano di Camastra alle 14:36 e Capo d’Orlando alle 15:25, fino all’arrivo a Messina alle 17:05. La sezione proveniente da Siracusa partirà alle 13:55, effettuando fermate ad Augusta alle 14:14, Lentini alle 14:34, Catania Centrale alle 14:59, Acireale alle 15:17, Giarre-Riposto alle 15:31, Alcantara alle 15:40 e Taormina alle 15:50, con arrivo a Messina alle 17:10.

Dopo il ricongiungimento e il superamento dello Stretto, il treno proseguirà verso il Nord con fermate di sola discesa a Salerno alle 00:31, Roma Tiburtina alle 03:36, Firenze Santa Maria Novella alle 07:41, Bologna Centrale alle 09:34, Modena alle 10:03, Parma alle 10:48 e Milano Lambrate alle 12:30, con arrivo finale a Torino Porta Nuova alle 14:40.

A bordo sono disponibili posti a sedere in scompartimenti, servizio cuccette, ristorazione e intrattenimento. Le tariffe partono da 29,90 euro per la tratta completa Torino-Sicilia e da 24,90 euro per i viaggi da Salerno verso Palermo o Siracusa. I biglietti sono acquistabili sui canali Trenitalia, inclusi sito web, applicazione mobile, biglietterie, distributori automatici e agenzie di viaggio convenzionate.

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