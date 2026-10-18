Ospedale di Lipari, servizio mammografia fermo da settimane

Tre associazioni delle Isole Eolie lanciano un appello per il ripristino del servizio di mammografia presso l’ospedale civile di Lipari. I.Dee, Soroptimist e Magazzino Mutuo Soccorso, rappresentate rispettivamente da Emanuela Mondiello, Tiziana De Luca e Paolo Arena, hanno segnalato la situazione anche al direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, chiedendo un intervento per garantire la continuità delle prestazioni diagnostiche.

Secondo quanto riferito dalle associazioni, da alcune settimane non sarebbe più possibile effettuare esami mammografici presso il reparto di Radiologia dell’ospedale, unica struttura sanitaria pubblica dell’arcipelago. Il problema sarebbe legato al guasto del mammografo in dotazione, un’apparecchiatura considerata ormai obsoleta e destinata alla sostituzione.

«Apprendiamo con vivo rincrescimento che da qualche settimana non è più possibile eseguire una mammografia presso il servizio radiologia dell’ospedale civile di Lipari», dichiarano i rappresentanti delle tre organizzazioni.

Le associazioni riconoscono l’importanza dello screening oncologico effettuato annualmente nelle Eolie attraverso un’unità mobile, ma ritengono insufficiente un servizio limitato a tre giorni l’anno. Tale soluzione, sottolineano, non consentirebbe di assicurare la necessaria continuità dei controlli e la tempestività degli accertamenti nei casi urgenti.

Nel loro intervento, le organizzazioni richiamano il ruolo della prevenzione oncologica e la necessità di garantire pari opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie, indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dei cittadini.

La richiesta rivolta all’Asp di Messina riguarda quindi il ripristino della mammografia presso l’ospedale di Lipari, attraverso la sostituzione dell’apparecchiatura guasta, per assicurare alle residenti dell’arcipelago un servizio diagnostico continuativo.

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