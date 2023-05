Messina, condanna confermata ai due medici dell’ortopedico di Ganzirri

Confermata la condanna per due medici: morte di una 76enne dopo intervento chirurgico all’Istituto Ortopedico di Ganzirri.

La Corte d’Appello ha confermato la condanna per due medici dell’Istituto Ortopedico di Ganzirri, Giancarlo Gemelli e Giacomo Morabito, nel caso della morte di Anna Morabito, 76 anni, avvenuta nel marzo 2016 a seguito di un intervento chirurgico alla colonna vertebrale. I due imputati erano stati precedentemente condannati per omicidio colposo e lesioni personali in concorso.

Anna Morabito era stata sottoposta all’intervento il 7 marzo 2016, ma aveva riscontrato complicazioni che avevano aggravato la sua condizione clinica. Nonostante le evidenti difficoltà motorie e sensoriali agli arti inferiori manifestatesi già il giorno successivo all’operazione, i medici imputati avrebbero omesso di eseguire tempestivamente ulteriori approfondimenti diagnostici. Solo il 10 marzo 2016 era stata effettuata una diagnosi completa, ma a quel punto era ormai troppo tardi per avviare un trattamento chirurgico che avrebbe potuto evitare il deterioramento della situazione e il conseguente decesso.

La sentenza di condanna impone anche il pagamento delle spese processuali da parte dei due medici, nonché il risarcimento dei danni alle parti civili, rappresentate dagli avvocati Nino Cacia e Scibilia. I medici e la Sara assicurazioni Spa, che era coinvolta nel caso, sono stati condannati in solido al pagamento di 5.000 euro per ciascuna parte. Inoltre, sono tenuti a rimborsare le spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili, che ammontano complessivamente a 2.115,00 euro, al netto di IVA e CPA come previsto dalla legge.

Gli imputati sono inoltre obbligati a rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti civili durante il procedimento.

