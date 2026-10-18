Sinagra, a Palazzo Salleo presentato il noir “Malatrama” di Myriam Leone

A Palazzo Salleo di Sinagra si è svolto il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Ottobre si veste di giallo”, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e l’UNPLI. Protagonista dell’incontro il romanzo “Malatrama” di Myriam Leone, un noir ambientato in un convento di clausura a Palermo, pubblicato dalla casa editrice Kalós nella collana Lapilli.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore Carmelo Rizzo e della presidente della Pro Loco, Enza Mola. A moderare l’incontro è stato Rinaldo Anastasi, dirigente e scrittore, che ha dialogato con l’autrice approfondendo la trama, i personaggi e le atmosfere del romanzo.

“Malatrama”, opera d’esordio della docente palermitana Myriam Leone, appassionata di teatro, racconta un delitto che sconvolge la quotidianità di Madre Cosima e delle cinque consorelle di un convento di clausura. A condurre le indagini è Cassandra, una poliziotta chiamata a ricostruire una vicenda segnata da reticenze, segreti familiari e testimonianze enigmatiche. Il racconto si sviluppa attraverso ambientazioni e tradizioni siciliane, tra ricordi, personaggi e atmosfere del passato.

Nel corso dell’appuntamento il professor Pizzardi ha inoltre presentato alcune opere pittoriche collegate ai temi del romanzo, affiancando alla presentazione letteraria un momento dedicato alle arti figurative.

La presidente Enza Mola, esprimendo soddisfazione per la partecipazione e la riuscita dell’iniziativa, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nelle attività culturali. «Riuscire a conquistare il cuore dei giovani», ha dichiarato, proponendo una maggiore collaborazione con le scuole, anche attraverso la realizzazione di articoli giornalistici dedicati agli eventi della rassegna.

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