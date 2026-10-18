Semplice…MENTE Insieme ODV partecipa all’Alzheimer Fest

L’associazione Semplice…MENTE Insieme ODV ha partecipato alla manifestazione “Carissimo Alzheimer”, ospitata il 17 ottobre a Villa Dante, a Messina, nell’ambito della diciannovesima tappa dell’Alzheimer Fest, iniziativa che quest’anno celebra il decimo anniversario. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di sensibilizzazione sulle demenze e di confronto tra le realtà impegnate nell’assistenza alle persone fragili e alle loro famiglie.

La partecipazione dell’associazione ha consentito di presentare le attività sviluppate sul territorio, con particolare riferimento agli interventi rivolti alle persone affette da demenza e al sostegno dei familiari. All’incontro erano presenti la presidente Marisa Briguglio, la vicepresidente e psicologa Marilena Foti e le psicologhe Melina Fasolo e Nadia Impalà.

Tra le iniziative illustrate figurano la stimolazione cognitiva, la musicoterapia e la Doll Therapy, approcci utilizzati nell’assistenza alle persone con deterioramento cognitivo. Le attività mirano a favorire il benessere emotivo, sostenere le capacità residue e contribuire al miglioramento della qualità della vita, attraverso percorsi adeguati alle condizioni e alle necessità individuali.

La giornata ha inoltre favorito l’incontro tra associazioni, operatori e cittadini, richiamando l’attenzione sull’importanza della collaborazione territoriale nella gestione delle fragilità e nel sostegno alle famiglie coinvolte nei percorsi di assistenza.

I rappresentanti di Semplice…MENTE Insieme ODV hanno espresso il proprio ringraziamento al professor Giorgio Basile, primario di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, per il coinvolgimento dell’associazione e per l’organizzazione della manifestazione.

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