Mazzarrà, al via la gara per mettere in sicurezza la discarica di Zuppà

Prende il via la procedura per la messa in sicurezza della discarica di Zuppà, a Mazzarrà Sant’Andrea. Invitalia ha pubblicato la gara per l’affidamento degli interventi sul sito, dismesso nel 2014 dopo la revoca delle autorizzazioni ambientali e mai entrato nella prevista fase di gestione post mortem.

L’appalto ha un importo a base d’asta di 15.663.024 euro. Le offerte potranno essere presentate entro le 14 del 21 settembre 2026 e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare consente a Invitalia di non procedere all’affidamento qualora l’offerta migliore non rispetti gli obblighi previsti o nessuna proposta venga ritenuta conveniente o idonea. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.

Per la discarica, inserita tra i “siti orfani” finanziati dal Pnrr, sono stati destinati complessivamente 31.802.175 euro. Le risorse sono state rimodulate dopo il peggioramento delle condizioni ambientali, già segnalate dal 2018 da Ispra e Arpa e ulteriormente aggravate dall’incendio del giugno 2024. Le fiamme hanno danneggiato gli impianti per l’estrazione di percolato e biogas e una parte consistente della copertura.

Le stime indicano la presenza nel corpo della discarica di circa 100-150 mila metri cubi di percolato, oltre a rilevanti quantità di biogas. Il progetto prevede nuove reti di estrazione, una vasca di accumulo del percolato, un nuovo argine in terra e un rilevato rinforzato sul versante sud. Essendo un intervento di emergenza e non di chiusura definitiva, sarà inoltre realizzata una copertura provvisoria con l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

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