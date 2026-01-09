Brolo Sala Rita Atria ospita “Voci dal mare” sulla Freedom Flotilla

Domenica 11 gennaio, alle ore 17.30, la Sala Rita Atria di Brolo ospiterà l’incontro pubblico “Voci dal mare. L’esperienza della Freedom Flotilla”. L’appuntamento è dedicato al racconto e all’approfondimento delle missioni civili di solidarietà promosse dalla Freedom Flotilla, con la partecipazione di Elisabeth Di Luca, educatrice in emergenza e attivista della coalizione internazionale.

L’iniziativa è promossa da Michelangelo Gaglio, Pierluigi Gammeri, Antonio Traviglia, Francesco Mastrolembo e Alessandra Gagliardo e si configura come un momento di confronto su temi di stretta attualità, tra cui la situazione a Gaza, le azioni umanitarie via mare e via terra e il ruolo della società civile in contesti di conflitto caratterizzati da violazioni dei diritti fondamentali.

Nel corso dell’incontro, la testimonianza diretta di Elisabeth Di Luca consentirà di ricostruire l’esperienza della Freedom Flotilla, nata con l’obiettivo di “rompere l’isolamento della Striscia di Gaza” e di “portare aiuti umanitari, informazione e attenzione internazionale”. Il racconto si concentrerà sulle attività svolte, sulle difficoltà operative e sulle finalità delle missioni civili.

L’evento è concepito come uno spazio aperto di ascolto e dialogo, rivolto a cittadini, studenti e associazioni interessati a comprendere le dinamiche in corso nei territori palestinesi. Al centro del confronto saranno poste le conseguenze umane, sociali e politiche del conflitto, attraverso una narrazione basata su esperienze dirette e su elementi informativi.

👁 Articolo letto 332 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.