Cenere dall’Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 23:59

Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione delle operazioni di volo all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania a causa dell’emissione di cenere vulcanica dall’Etna.

La limitazione riguarda sia i voli in arrivo sia quelli in partenza dallo scalo etneo. Il blocco delle attività, inizialmente previsto fino alle 12 di oggi, è stato successivamente esteso fino alle 23.59.

La decisione è legata alla chiusura di due settori dello spazio aereo, identificati come C1 e B3, interessati dalla presenza di cenere prodotta dall’attività del vulcano. Le condizioni hanno quindi reso necessario mantenere ferme le operazioni aeroportuali per l’intera giornata.

A comunicare la proroga della sospensione è stata Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. La misura comporta l’impossibilità di effettuare decolli e atterraggi fino al termine indicato, con conseguenti modifiche alla programmazione dei collegamenti previsti sullo scalo.

La società di gestione ha rivolto un avviso ai viaggiatori interessati dalle cancellazioni e dalle variazioni dei voli, raccomandando di acquisire informazioni aggiornate direttamente dai vettori prima di raggiungere l’aerostazione. Sac invita infatti i passeggeri a «verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto».

La sospensione delle attività al Vincenzo Bellini prosegue dunque fino alle 23.59, mentre resta determinante l’evoluzione dell’emissione di cenere dall’Etna e delle conseguenti condizioni dello spazio aereo. – Immagine di repertorio.

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