Protesta Ast a Palermo, lavoratori chiedono le dimissioni di Genovese

Una manifestazione di circa quaranta dipendenti dell’Azienda siciliana trasporti si è svolta davanti a Palazzo dei Normanni per richiamare l’attenzione sulla situazione occupazionale e gestionale della società. I lavoratori hanno inscenato una protesta simbolica esponendo una bara, indicata come rappresentazione della “morte” dell’azienda, e uno striscione con la scritta: “Presidente Schifani solo tu ci puoi salvare”.

Nel corso del presidio è stata avanzata la richiesta di dimissioni del presidente dell’Ast, Luigi Genovese, insieme alla nomina di un direttore generale. I dipendenti hanno inoltre richiamato la normativa prevista dalla legge Madia, sottolineando che “si parlava di stabilizzazioni, mentre oggi si prospettano licenziamenti e trasferimenti”.

Il 19 marzo ha segnato la conclusione del rapporto di lavoro per 157 lavoratori somministrati. Di questi, 122 hanno ottenuto una proroga di circa due mesi e mezzo, fino al 9 giugno, mentre altri 35 lasceranno definitivamente l’azienda. Le uscite riguardano dieci lavoratori a Palermo, dodici a Modica, nove a Siracusa e quattro a Catania, senza riduzioni nelle sedi di Messina e Trapani.

Giuseppe Cusimano, coordinatore Felsa Cisl, e Danilo Borrelli, segretario generale UILTemp Sicilia, hanno dichiarato: “Dopo la disdetta della convocazione in commissione Trasporti dell’Assemblea regionale siciliana, i lavoratori chiedono rispetto e risposte. Trentacinque padri di famiglia resteranno senza lavoro dopo anni di servizio”. I rappresentanti sindacali hanno inoltre segnalato il mancato pagamento dello stipendio di febbraio, attribuendo la situazione alla carenza di mezzi aziendali e all’affidamento delle tratte a operatori privati.

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