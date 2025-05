Festa della Madonna della Lettera patrona di Messina, il programma

Sono iniziati i festeggiamenti dedicati a Santa Maria della Lettera, patrona della città e dell’Arcidiocesi. La novena, partita domenica 25 maggio, accompagnerà la comunità nelle giornate preparatorie alla solennità, che culminerà domenica 1 giugno. Il programma prevede una serie di eventi culturali e religiosi, tra cui la riapertura della Cripta del Duomo dopo il completamento dei lavori di restauro eseguiti sotto la supervisione della Soprintendenza.

L’avvio della novena ha seguito una serata di approfondimento sulla figura dell’apostolo Paolo, analizzata attraverso prospettive bibliche, teologiche, storiche e artistiche, con particolare attenzione a opere di rilievo. Dopo la traslazione del simulacro della Vergine Maria, le celebrazioni si sono susseguite con le comunità vicariate e le realtà ecclesiali dell’arcidiocesi, impegnate nell’animazione delle Messe quotidiane.

« LEGGI IL PROGRAMMA »

Sabato 31 maggio, primo giorno del triduo, l’Eucaristia sarà presieduta dal vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro. Domenica 1 giugno alle ore 11.45 si svolgerà la cerimonia per la riapertura della Cripta, seguita alle 18.30 dalla Messa solenne in Cattedrale officiata dall’arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna. Lunedì 2 giugno, con i Primi Vespri solenni, si entrerà nel clima della festa dedicata alla Vergine. Martedì 3 giugno alle 11, il Pontificale sarà celebrato dal vescovo di Cefalù mons. Giuseppe Marciante, concelebrato dall’arcivescovo e dal clero, mentre alle 18.30 si terrà la tradizionale processione per le vie cittadine.

L’arcivescovo Giovanni Accolla ha sottolineato il significato del Giubileo Ordinario nel contesto dei festeggiamenti, invitando a riflettere sulla figura di Maria come modello di speranza e testimonianza di fede, richiamando le parole di papa Francesco nella lettera apostolica Spes non confundit. La devozione alla Beata Vergine, definita “Veloce Ascoltatrice”, è proposta come impegno a vivere secondo i valori cristiani e a diffondere il messaggio di pace nel mondo.

