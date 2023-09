Incendi a Gioiosa Marea, danneggiata la condotta idrica

I gravi incendi, hanno causato danni estesi all’ambiente circostante, alla condotta idrica e alle attività imprenditoriali locali. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa delle frequenti interruzioni dell’energia elettrica, che hanno reso difficile la gestione della rete idrica comunale.

Di fronte a questa emergenza, l’Amministrazione Comunale lancia un appello ai residenti delle aree coinvolte: è essenziale adottare un approccio responsabile al consumo dell’acqua nei prossimi giorni e evitarne gli sprechi. La collaborazione di tutti è fondamentale, considerando le sfide che gli operai devono affrontare per le necessarie riparazioni.

L’Amministrazione sta già lavorando per pianificare le riparazioni e sta preparando un servizio di consegna di acqua tramite l’autobotte comunale per le esigenze più urgenti. Tuttavia, la pazienza e il sostegno della comunità sono essenziali in questo momento difficile.

