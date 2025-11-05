Confronto a Palazzo Zanca a Messina tra ATM e sindacati

Si è svolto ieri a Palazzo Zanca un incontro tra il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, la dirigenza di ATM S.p.A. e le principali organizzazioni sindacali del settore, convocato per affrontare la fase di conflittualità interna che interessa l’azienda. Alla riunione hanno partecipato Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, UGL, FAISA CISAL e ORSA Trasporti. Il confronto è stato incentrato sulle relazioni tra personale e vertici aziendali, tema sul quale i rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato persistenti tensioni.

Secondo le sigle sindacali, nonostante il miglioramento del servizio di trasporto pubblico e la stabilità economica dell’azienda successiva al piano “Salva Messina”, continuerebbe a permanere un clima di ostilità interna che risalirebbe alla trasformazione dell’ente in società per azioni. I sindacati hanno riconosciuto gli sforzi dell’attuale gestione per favorire un clima più collaborativo, ma hanno segnalato la presenza di figure aziendali che manterrebbero un approccio considerato rigido nei rapporti con i dipendenti.

Il vicesindaco Mondello e la presidente di ATM Carla Grillo hanno ribadito l’intenzione dell’Amministrazione di proseguire nella linea di efficientamento del servizio, auspicando contestualmente il ripristino di relazioni più distese all’interno dell’azienda. Mondello ha invitato in particolare Fit CISL, FAISA CISAL e ORSA, promotrici dello sciopero previsto per il 7 novembre, a valutare un percorso di conciliazione.

L’azienda incontrerà oggi i sindacati firmatari della protesta per verificare la possibilità di definire interventi preliminari a tutela dei lavoratori e, successivamente, programmare un confronto più ampio con tutte le organizzazioni presenti in ATM.

👁 Articolo letto 204 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.