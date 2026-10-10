Meteo Sicilia, sabato nuvoloso e domenica con ampie schiarite

La Sicilia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, dopo il peggioramento che ha interessato il Sud Italia a partire dall’8 ottobre. Il passaggio di una perturbazione, accompagnata da temporali localmente intensi e raffiche di vento, coinvolge soprattutto Campania, Calabria e Sicilia, con possibili disagi legati alle precipitazioni più abbondanti.

Sabato 10 ottobre la circolazione depressionaria tenderà progressivamente ad allontanarsi, favorendo l’arrivo di aria più secca e un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sul versante tirrenico, nelle aree montuose e nelle zone interne sono previste nubi diffuse e deboli piogge durante la mattinata, seguite da schiarite nel corso della giornata.

Lungo la costa ionica la nuvolosità resterà consistente, con precipitazioni in temporanea intensificazione nel pomeriggio e rasserenamenti serali. Sul litorale meridionale le piogge mattutine lasceranno progressivamente spazio a cieli poco nuvolosi. I venti soffieranno deboli da sud-ovest, ruotando verso ovest. Il Basso Tirreno risulterà da mosso a molto mosso, mentre il Canale di Sicilia sarà molto mosso.

Domenica 11 ottobre il rafforzamento dell’alta pressione favorirà condizioni generalmente più stabili. Sul versante tirrenico e nelle aree montuose potranno persistere annuvolamenti e deboli precipitazioni mattutine, destinate ad attenuarsi.

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi interesseranno la costa ionica, mentre sul settore meridionale e nelle zone interne si alterneranno nubi e schiarite. I venti saranno moderati da nord-ovest, con mari ancora mossi o molto mossi. Le temperature registreranno una diminuzione rispetto ai giorni precedenti. – Fonte 3BMeteo.

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