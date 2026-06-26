Parco dei Nebrodi, approvato il rendiconto 2025

Il Consiglio del Parco dei Nebrodi si è riunito per l’esame e l’approvazione degli adempimenti contabili previsti entro il 30 giugno, completando il percorso amministrativo relativo all’esercizio finanziario 2025. Nel corso della seduta sono stati approvati il riaccertamento dei residui e il rendiconto dell’anno precedente, nel rispetto delle disposizioni contabili vigenti e delle direttive emanate dalla Regione.

Alla riunione hanno preso parte 21 dei 24 componenti del Consiglio. Durante i lavori il presidente Domenico Barbuzza ha illustrato alcune delle attività istituzionali recentemente svolte, tra cui la partecipazione alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Ha inoltre comunicato che è previsto un successivo incontro nella sede del Parco ad Alcara Li Fusi. Barbuzza ha riferito anche dell’interlocuzione avuta con l’assessore regionale al Territorio, Giusi Savarino, durante la quale sono state rappresentate alcune esigenze finalizzate al miglioramento dell’organizzazione amministrativa dell’Ente.

«Il mio insediamento risale al dicembre 2025. Con l’approvazione del rendiconto, che registra un avanzo di amministrazione pari a 108.845,91 euro, si conclude la prima fase del lavoro svolto e si apre quella dedicata alla nuova programmazione», ha dichiarato Barbuzza, rivolgendo un ringraziamento all’Ufficio Finanziario e al Collegio dei Revisori per l’attività svolta.

Il presidente ha inoltre evidenziato la partecipazione dei sindaci ai lavori del Consiglio, sottolineando che «si apre una nuova stagione improntata alla collaborazione, con il Parco dei Nebrodi chiamato a rafforzare il proprio ruolo di coordinamento sul territorio».

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