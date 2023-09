Lampedusa: postazione medica del 118 per assistenza a residenti e migranti

La postazione medica del 118 è ora operativa a Lampedusa, rappresentando un nuovo elemento cruciale nell’assistenza sanitaria dell’isola. Questa iniziativa, finanziata dall’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) su mandato del ministero della Salute, offre servizi medici tempestivi sia alla popolazione locale che ai turisti.

L’attivazione della postazione è stata possibile grazie a una collaborazione tra la Regione Siciliana, Seus 118 e l’Inmp, con un finanziamento di oltre 2,2 milioni di euro fino al 31 agosto 2025. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questo strumento in un momento in cui Lampedusa sta affrontando sfide senza precedenti dovute ai continui sbarchi di migranti.

La postazione medicalizzata del 118 è ospitata presso il Poliambulatorio dell’Asp di Palermo di contrada Grecale. La sua inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Filippo Mannino, del dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute, Salvatore Iacolino, del presidente della Seus 118, Riccardo Castro, del commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, del direttore generale dell’Inmp, Cristiano Camponi, e dell’assessore comunale alla Salute, Aldo Di Piazza.

L’accordo, che ha una durata iniziale di due anni ed è potenzialmente rinnovabile per altri 36 mesi, è stato creato per garantire una risposta tempestiva alle emergenze sanitarie sull’isola, sia per i residenti che per i migranti.

L’ambulanza medicalizzata è dotata di attrezzature all’avanguardia, tra cui un defibrillatore e un ecografo, e il suo equipaggio comprende un medico, un infermiere e due autisti-soccorritori. Questo servizio avanzato fornisce una maggiore sicurezza per la comunità di Lampedusa, offrendo un’assistenza medica di alta qualità a bordo dell’ambulanza.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa come segno tangibile del sostegno del governo regionale all’isola di Lampedusa in questo momento di straordinaria sfida. Lampedusa, ha sottolineato Schifani, ha bisogno di azioni concrete e di aiuto immediato, e la nuova postazione medicalizzata è un passo significativo in questa direzione.

Questa collaborazione è solo il primo passo di un percorso di partnership che coinvolge diverse istituzioni, tra cui il ministero dell’Interno, la Guardia costiera, l’Asp di Palermo e la Croce Rossa Italiana, al fine di fornire ulteriori servizi sia sanitari che sociali alla comunità delle Pelagie.

