Fumata nera dell’Anas, niente “Movieri” sulla Statale 113 a Calavà

di Maria Cristina Miragliotta – L’Anas ha comunicato che sulla Statale 113, nel tratto di Calavà, non saranno impiegati movieri per gestire il traffico durante il fine settimana, nonostante le ripetute richieste dei cittadini, del comandante della Polizia Municipale di Gioiosa Marea, Michele Ricciardi, e dell’amministrazione comunale. La gestione del traffico resterà quindi affidata al “Semaforo Intelligente”, già utilizzato in passato, ma spesso al centro delle critiche per i disagi creati e gli ingorghi verificatisi nei momenti di maggiore afflusso veicolare.

Il compito dei movieri è quello di regolare manualmente il flusso del traffico, adattandosi alle esigenze del momento e intervenendo rapidamente per evitare ingorghi e rallentamenti. Rispetto a un semaforo, i movieri possono modificare le indicazioni in tempo reale, rendendosi particolarmente utili in situazioni di afflusso intenso.

La decisione dell’Anas, comunicata dai tecnici tramite l’ufficio stampa, si basa su una valutazione delle “condizioni meteo avverse” e sull’atteso “elevato flusso di auto” a causa delle manifestazioni previste nel territorio. Nelle informazioni ufficiali, l’Anas ha chiarito che “non vi saranno movieri” ma è stata disposta “una sorveglianza straordinaria del tratto nelle ore pomeridiane/serali” per monitorare la situazione.

Le autorità locali e i cittadini avevano espresso preoccupazioni in merito alla capacità del semaforo di gestire in maniera adeguata l’afflusso di traffico, specialmente in vista del fine settimana. In passato, il semaforo ha provocato rallentamenti e code, portando molti a ritenere l’intervento dei movieri una soluzione più efficace per evitare ingorghi.

Tuttavia, l’Anas ha preferito mantenere il sistema automatizzato, confidando che la sorveglianza aggiuntiva possa contribuire a migliorare la fluidità della circolazione sulla Statale 113.

