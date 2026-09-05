Caldo nelle scuole, la Regione esclude il rinvio delle lezioni

Il governo regionale siciliano esclude un rinvio generalizzato dell’inizio delle lezioni a causa delle temperature ancora elevate, lasciando alle singole comunità scolastiche la possibilità di intervenire sulla base delle condizioni locali. Palazzo d’Orléans ha fatto sapere di seguire le richieste provenienti da diverse aree dell’Isola, ritenendo tuttavia non opportuno adottare un provvedimento uniforme.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, i Consigli di circolo e d’istituto possono infatti modulare l’avvio delle attività didattiche, garantendo il numero minimo di giornate previsto e recuperando quelle eventualmente differite.

L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha escluso lo slittamento al 21 settembre proposto dalla IV Commissione consiliare di Palermo. «L’anno scolastico, per legge, deve avere una durata di 206 giorni», ha dichiarato, ricordando che le lezioni termineranno il 9 giugno e gli esami di Stato inizieranno il 16 giugno.

Turano ha inoltre richiamato le criticità strutturali degli edifici scolastici, di competenza di Comuni ed ex Province. Regione ed enti locali stanno valutando con il Gestore dei servizi energetici un piano straordinario per l’ammodernamento degli istituti e l’installazione di sistemi di climatizzazione.

La Commissione palermitana ha indicato, in alternativa, il ricorso temporaneo alla didattica a distanza nelle situazioni più critiche. A Rosolini il sindaco Giovanni Spadola ha posticipato l’avvio anche per consentire interventi di disinfestazione in un plesso senza climatizzazione.

Sul tema sono intervenuti Anci Sicilia, Cgil, Flc, Fillea Sicilia e la Società italiana di medicina ambientale, che propone una riapertura tra il 21 e il 23 settembre. A Messina il sindaco Federico Basile ha invece escluso, al momento, variazioni al calendario, mentre alcuni istituti stanno monitorando le temperature e valutando riduzioni dell’orario o sospensioni delle attività.

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