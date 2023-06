Collisione in mare tra un aliscafo ed una barca a vela, nessun ferito

La compagnia Liberty Lines conferma l’assenza di vittime e feriti, avviata indagine sulle cause dell’incidente.

Un incidente si è verificato oggi alle 15:30 tra un aliscafo della compagnia Liberty Lines, denominato Calypso, e una barca a vela al largo di Salina e Lipari. A bordo della barca a vela vi erano una bambina insieme ai suoi due genitori. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute, ma la dirigenza della compagnia di navigazione siciliana ha confermato che non ci sono né vittime né feriti.

Immediatamente dopo l’incidente, la famiglia è stata soccorsa da un altro aliscafo della Liberty Lines per essere trasportata a Lipari. Inoltre, è stata prontamente messa a disposizione un’ambulanza per accompagnare la signora coinvolta all’ospedale. Un comitato di sicurezza è stato convocato per avviare l’indagine sulle cause dell’incidente.

