Scuderia Nebrosport pronta al IV Autoslalom Miniera Cozzo Disi

La Scuderia Nebrosport si prepara a partecipare al IV Autoslalom Miniera “Cozzo Disi”, in programma a Casteltermini il 14 e 15 giugno 2025. Il team sarà rappresentato dal pilota Biagio Meli, che guiderà la sua Fiat Uno Turbo nella categoria S7.

Meli si presenta all’evento con l’intento di consolidare la sua posizione nelle classifiche della Coppa Quinta Zona e del Campionato Siciliano Slalom. Dopo aver ottenuto il secondo posto di classe a Giarre e il primo a Salice, il pilota aveva dovuto saltare la gara di Valderice per motivi personali.

L’appuntamento di Casteltermini rappresenta una nuova occasione per raccogliere punti fondamentali e mantenere un ruolo di rilievo nei due campionati. Il tracciato, noto per la sua complessità, sarà il banco di prova per valutare l’affidabilità della vettura e le competenze di guida di Meli, che punta a confermare la sua posizione tra i protagonisti dello slalom regionale.

Con determinazione, il pilota si prepara ad affrontare la gara, consapevole dell’importanza di ogni risultato per la stagione in corso. La Scuderia Nebrosport, tramite Meli, si propone così di consolidare la propria presenza nel panorama automobilistico siciliano.

