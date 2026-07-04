Giovani farmacisti, al via il secondo Master per la futura classe dirigente

Si è conclusa a Palermo la prima edizione del Master Executive biennale “Coaching x Pharmacist”, percorso formativo promosso da Federfarma Palermo e dall’Ordine dei farmacisti di Palermo con l’obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti destinati ad assumere incarichi di rappresentanza e responsabilità all’interno della categoria. L’esperienza, avviata in forma sperimentale, ha coinvolto 30 farmacisti e ha già prodotto i primi risultati: alcuni partecipanti sono stati eletti ai vertici degli Ordini dei farmacisti di Palermo e Siracusa, mentre altri saranno candidati alle prossime elezioni per il rinnovo degli organi di Federfarma Palermo.

Alla luce dell’esito della prima edizione, gli organizzatori, in collaborazione con l’Università di Palermo, hanno deciso di rendere stabile il progetto e di avviare una seconda edizione, destinata a 30 giovani farmacisti provenienti da tutte le province siciliane. Il bando di selezione è disponibile sui siti istituzionali di Utifarma e dell’Ordine dei farmacisti di Palermo.

Nel corso della presentazione a Palazzo Steri, il presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia, ha evidenziato come l’evoluzione della farmacia dei servizi abbia ampliato il ruolo del farmacista, oggi impegnato anche nella presa in carico dei pazienti fragili, nella telemedicina, nel monitoraggio dell’aderenza terapeutica e nelle attività di analisi. «Chi è chiamato a governare questi processi – ha affermato – deve possedere competenze aggiornate e saper dialogare con continuità con le istituzioni».

Il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo, ha ricordato che durante il Master i corsisti hanno preso parte a simulazioni di trattative con rappresentanti delle istituzioni, contribuendo all’elaborazione di soluzioni successivamente recepite in circolari ufficiali. Ha inoltre sottolineato il coinvolgimento di alcuni partecipanti nelle attività formative dedicate alla preparazione degli aspiranti farmacisti agli esami di Stato.

La coordinatrice del Master, Paola Brusa dell’Università di Torino, ha spiegato che il percorso approfondisce temi legati alla comunicazione, alla negoziazione e alla gestione dei rapporti istituzionali. Il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, ha ribadito il sostegno dell’Ateneo all’iniziativa, mentre il sindaco metropolitano di Palermo, Roberto Lagalla, l’ha definita «un’iniziativa originale e sfidante».

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