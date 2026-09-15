Piraino, dissesti sulla S.P.A. 196: scatta il limite di 30 km/h

A Piraino entra in vigore il limite massimo di 30 chilometri orari lungo la S.P.A. n. 196, nel tratto compreso tra Santa Maria del Lume e Serromaio. Il provvedimento è stato disposto dalla Città Metropolitana di Messina a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici del Servizio “Manutenzione Stradale – Zona omogenea Nebrodi”.

Il sopralluogo ha consentito di individuare diverse criticità lungo l’arteria. In particolare sono stati riscontrati dissesti del piano viabile, in parte riconducibili alle precipitazioni registrate durante lo scorso inverno, oltre alla presenza di alcuni tratti caratterizzati dalla carenza di protezioni laterali.

Sulla base delle condizioni rilevate, l’Ente ha quindi adottato una misura precauzionale finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, che resterà collegata alle condizioni della strada in attesa degli interventi previsti.

Parallelamente è in corso la redazione del progetto di ripristino delle porzioni di carreggiata maggiormente deteriorate. La programmazione comprende anche l’installazione di barriere di sicurezza nei punti individuati dai tecnici e il posizionamento della necessaria segnaletica stradale.

Sebbene le protezioni laterali non siano obbligatorie per la specifica tipologia dell’arteria, la loro introduzione è stata inserita nel progetto con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle zone considerate maggiormente esposte.

Gli interventi programmati riguarderanno quindi sia il recupero della carreggiata sia il rafforzamento delle condizioni di sicurezza della S.P.A. 196, collegamento utilizzato per raggiungere le contrade di Santa Maria del Lume e Serromaio.

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