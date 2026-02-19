Ok dall’Ars, Cardiochirurgia Taormina accorpato al San Marco di Catania

La Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole alla modifica della rete ospedaliera che prevede l’accorpamento della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina con l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “San Marco” di Catania. Sul provvedimento è intervenuto il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari.

“Con l’approvazione da parte dell’Ars dell’accorpamento con il Policlinico di Catania – ha dichiarato – si chiude favorevolmente una vicenda che nei mesi scorsi mi ha visto impegnato per evitarne la chiusura”. Il parlamentare ha evidenziato che la Commissione Sanità dell’Ars ha deliberato affinché il reparto taorminese continui a svolgere regolarmente la propria attività, consentendo alla Regione di mantenere due strutture dedicate alla cardiochirurgia pediatrica.

Secondo quanto riferito da Zitelli, l’unica modifica riguarda il passaggio della gestione del reparto di Taormina dall’ospedale “Papardo” di Messina al Policlinico “San Marco” di Catania. “I servizi per i piccoli pazienti restano invariati, così come la tranquillità delle loro famiglie”, ha precisato.

Il deputato ha inoltre espresso apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione e per l’impegno dell’esecutivo regionale. “Ringrazio i colleghi per il proficuo lavoro portato avanti e per l’attenzione costante del Governo Schifani – ha aggiunto – un passaggio significativo al quale dovranno seguire ulteriori interventi da parte del Ministero e dell’assessorato regionale della Salute”.

La decisione si inserisce nel quadro della riorganizzazione della rete sanitaria regionale e punta a garantire la continuità operativa della struttura di Taormina, mantenendo i livelli assistenziali destinati ai pazienti pediatrici.

