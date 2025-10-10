De Luca: “Fondi editoria insufficienti, nuova proposta in Finanziaria”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha espresso soddisfazione per alcune norme approvate nella recente manovra finanziaria regionale, pur definendo complessivamente il provvedimento “disastroso”. Tra gli aspetti positivi, De Luca ha citato gli interventi a sostegno dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e i fondi per le attività sportive dei disabili.

Sul tema dell’editoria, il deputato ha chiarito la posizione del suo gruppo: “Il M5S non è assolutamente contrario al finanziamento dell’editoria, anzi. Riteniamo essenziale una corretta e diffusa informazione garantita da una pluralità di testate, anche piccole ma di qualità”. Tuttavia, ha precisato che “l’articolo inserito in Finanziaria era inadeguato, a partire dall’entità dei fondi messi a disposizione, troppo esigui rispetto al numero di testate coinvolte”.

De Luca ha criticato la maggioranza per la gestione delle risorse, affermando che “sono state penalizzate norme di buon senso per destinare fondi a interventi non prioritari, come i campi di padel e calcetto”. Ha inoltre ricordato che “l’arroganza del governo ha costretto l’opposizione ad abbandonare la commissione Bilancio prima dell’arrivo in Aula della manovra”.

Guardando alla prossima Finanziaria, De Luca ha annunciato la presentazione di una proposta “ad hoc” per il settore editoriale, volta a sostenere le testate meritevoli, comprese le realtà più piccole, “in un momento in cui l’arrivo dell’intelligenza artificiale rischia di ridurre le loro entrate pubblicitarie”.

