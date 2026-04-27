Regione Siciliana, sospesa in autotutela la nomina di Sambataro

La giunta della Regione Siciliana ha disposto la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro quale dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, struttura incardinata presso la Presidenza della Regione.

La decisione è stata assunta nel corso della riunione odierna dell’esecutivo regionale, che ha ritenuto opportuno interrompere temporaneamente l’efficacia del provvedimento in attesa di ulteriori verifiche. Gli accertamenti riguardano la possibile sussistenza di profili di conflitto di interessi riferibili allo stesso Sambataro, individuato come soggetto esterno all’amministrazione regionale.

La nomina era stata deliberata dalla giunta nella seduta del 20 aprile scorso e prevedeva l’assunzione dell’incarico con decorrenza dal primo giugno. L’intervento adottato oggi sospende quindi gli effetti del precedente atto, rinviando ogni decisione definitiva all’esito degli approfondimenti in corso.

L’Ufficio speciale Autorità di audit svolge funzioni di controllo e verifica sui programmi finanziati con fondi europei, con compiti legati alla regolarità e alla conformità delle procedure di gestione e utilizzo delle risorse comunitarie.

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