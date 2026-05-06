San Giorgio, incontro su democrazia e solidarietà l’8 maggio

Un incontro dedicato ai temi della democrazia, della solidarietà e delle trasformazioni sociali contemporanee si terrà l’8 maggio 2026 a San Giorgio di Gioiosa Marea. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Giorgio, si svolgerà alle ore 17 nel salone parrocchiale della frazione tirrenica.

L’appuntamento avrà come tema “Democrazia e solidarietà, l’humanum e le degradazioni del potere, dell’economia e dell’individualismo” e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo ecclesiale e istituzionale. L’incontro sarà aperto dagli interventi di don Pio Sirna, parroco della comunità di San Giorgio, e dell’onorevole Ismaele La Vardera, deputato regionale del gruppo Controcorrente all’Assemblea Regionale Siciliana.

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