Riaperto lo svincolo di Termini Imerese sulla Palermo-Catania

Lo svincolo di Termini Imerese sull’autostrada A19 Palermo-Catania è stato riaperto oggi, in anticipo di 25 giorni rispetto al cronoprogramma. All’inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per i lavori sulla A19, Renato Schifani, il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, il sub commissario Sergio Tumminello, l’ingegnere Giovanni Bonincontro, e i rappresentanti dell’impresa esecutrice. Il progetto ha incluso il ripristino di un muro lungo la rampa verso Catania e la messa in sicurezza dei muri del ponte sul fiume Barratina, danneggiati dai movimenti del terreno. L’intervento è costato 2,3 milioni di euro.

Schifani ha sottolineato l’importanza della riapertura, dichiarando: «Non solo restituiamo ai cittadini il collegamento autostradale, ma lo facciamo in anticipo, dimostrando efficacia ed efficienza». I lavori rientrano nell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria, avviato lo scorso febbraio. Le opere residue, che includono il drenaggio delle acque, saranno concluse entro il 15 ottobre.

Schifani ha aggiunto che sin dal suo incarico di commissario ha accelerato i cantieri, superando ritardi che penalizzavano cittadini e imprese. Ha elogiato la collaborazione tra pubblico e privato, ringraziando ANAS e i sub commissari per l’efficace gestione. Inoltre, ha promesso di vigilare sui lavori in corso, assicurando infrastrutture moderne e sicure.

Il piano prevede 64 interventi di riqualificazione per un totale di 913 milioni di euro, dei quali 37 cantieri sono stati avviati tra gennaio e settembre 2024. Sedici di questi sono già completati, mentre 21 sono ancora attivi e altri sono in fase di avvio o programmazione. In nove mesi, sono stati approvati 11 progetti per 171 milioni di euro, con tempi ridotti del 50%. Sono in corso interventi su gallerie e viadotti, tra cui Tremonzelli, Fortolese e San Nicola, mentre le limitazioni al traffico sono passate da 50 a 40 chilometri grazie alla chiusura di alcuni cantieri.

