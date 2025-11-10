Messina raggiunto nel finale, 1-1 con la Vibonese

Il Messina ha chiuso con un pareggio la gara interna contro la Vibonese, terminata 1-1 allo stadio “Franco Scoglio” nell’undicesima giornata del campionato di Serie D. La formazione ospite ha trovato il gol del definitivo equilibrio nei minuti conclusivi della partita.

La prima fase dell’incontro ha evidenziato una maggiore intraprendenza della Vibonese, con Lagzir protagonista di alcune conclusioni che hanno impegnato Sorrentino. Il Messina ha risposto con iniziative affidate a Tourè e Roseti, senza tuttavia concretizzare. L’ultima occasione del primo tempo è stata ancora di Lagzir, autore di un rasoterra neutralizzato dall’estremo difensore peloritano.

Nella ripresa, l’allenatore Pippo Romano ha inserito Saverino al posto di Tesija. Il cambio ha prodotto effetti immediati: al 20’ della seconda frazione Saverino, servito da Maisano, è scattato sul limite del fuorigioco controllando il pallone di petto e finalizzando con un diagonale preciso. Successivamente, il Messina ha tentato il raddoppio con Clemente e Ivan, senza trovare la necessaria precisione. Con il passare dei minuti, i padroni di casa hanno arretrato, consentendo alla Vibonese di aumentare la pressione offensiva.

Al 44’ Lagzir ha sfruttato un pallone vagante in area, riportando il risultato in parità. L’episodio è scaturito da una fase confusa nella retroguardia messinese. Messina-Vibonese 1-1. Marcatori: 20’ st Saverino; 44’ st Lagzir.

