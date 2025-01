Nuovo Comitato per il Carnevale Storico del Murgo a Gioiosa Marea

A Gioiosa Marea nasce il “Comitato del Carnevale Storico del Murgo”, un’iniziativa volta a rinnovare e promuovere una delle più sentite tradizioni locali. La nuova realtà, composta da capigruppo, rappresentanti di gruppi mascherati, organizzatori di carri allegorici e cittadini appassionati, punta a rilanciare l’evento attraverso un approccio che unisca tradizione e innovazione. L’obiettivo primario è offrire un’esperienza coinvolgente e indimenticabile, capace di attirare sia residenti sia visitatori.

Tra le proposte in programma figurano sfilate di carri allegorici, spettacoli pensati per un pubblico di tutte le età ed eventi culturali che celebrino arte, musica e creatività. Il Comitato, animato da una visione collaborativa, mira a fare del Carnevale un’occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare l’identità culturale di Gioiosa Marea.

I membri che compongono il Comitato includono figure di spicco come Salvatore Torre, Rosy Di Nardo, Nicola Calabrese, Annamaria Segreto, Sarinella Cultrona, Filippo Torre, Fabio Gullo, Carla Cipriano, Nino Borà, Alessandro Gennaro, Salvatore Borà, Francesco Marino, Valentino Ridinò e Mariagrazia Costantino.

“Il Carnevale di Gioiosa Marea rappresenta una tradizione profondamente radicata nella nostra comunità. Questo Comitato nasce con l’intento di valorizzarne il significato culturale e sociale”, dichiarano i componenti, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento ampio. Il progetto intende attirare il contributo di cittadini, associazioni e realtà locali, per fare del Carnevale non solo una festa, ma anche un simbolo di appartenenza e condivisione.

Il Comitato invita tutti coloro che desiderano partecipare con idee, competenze o risorse a unirsi agli incontri organizzativi, per contribuire alla realizzazione di un evento che ambisce a lasciare un segno indelebile nella memoria collettiva.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁