Tentato suicidio al Papardo, evitata la tragedia al Pronto soccorso

Le ripetute emergenze legate alla gestione di pazienti con disturbi psichiatrici al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo hanno riportato l’attenzione sulle criticità organizzative della struttura e sulla necessità di individuare nuovi strumenti operativi. Dopo gli ultimi episodi verificatisi nel presidio messinese, aziende sanitarie e istituzioni stanno valutando possibili interventi per rafforzare sicurezza e assistenza.

Nella notte di sabato si è registrato un nuovo episodio che ha coinvolto un uomo accompagnato al Pronto soccorso dopo una crisi avvenuta nella propria abitazione. Il paziente era stato trasferito in una stanza utilizzata temporaneamente per l’osservazione di soggetti con problematiche psichiatriche, poiché l’area normalmente destinata a questi casi risulta ancora inutilizzabile dopo i danni provocati nei giorni scorsi da un altro ricoverato.

Secondo la ricostruzione effettuata dal personale sanitario, l’uomo avrebbe improvvisamente tentato di strangolarsi utilizzando un laccio di plastica che teneva con sé. L’intervento immediato della guardia giurata in servizio, insieme a medici e infermieri presenti, ha consentito di fermarlo evitando conseguenze più gravi. Successivamente il paziente è stato sottoposto a visita psichiatrica, mantenuto sotto osservazione per l’intera notte e dimesso il giorno seguente.

L’episodio segue quanto accaduto il 28 aprile scorso, quando un uomo di 46 anni aveva danneggiato la stanza destinata ai pazienti psichiatrici e aggredito un vigilante, rimasto ferito a una mano. In quel caso era scattato l’arresto e il difensore dell’indagato aveva richiesto una perizia psichiatrica.

La gestione di queste situazioni era già stata affrontata in un tavolo tecnico promosso dall’Azienda ospedaliera, con il coinvolgimento delle altre aziende sanitarie, del 118 e della Regione. Tra le ipotesi al vaglio figura l’attivazione di un’Osservazione breve intensiva psichiatrica dedicata ai casi più urgenti.

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