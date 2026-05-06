Caso Mondello-Italo Belga, Giusi Savarino ascoltata a Roma

L’assessore regionale al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, sarà ascoltata nella mattinata di giovedì 7 maggio 2026 dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. L’audizione è in programma alle ore 8.30 presso Palazzo San Macuto, a Roma, sede della Commissione antimafia.

L’incontro rientra nelle attività dell’VIII Comitato, organismo che si occupa di approfondire i temi legati alle infiltrazioni della criminalità organizzata e alle possibili interferenze mafiose negli appalti e nei contratti pubblici. Al centro dell’audizione vi sarà il caso della società Italo Belga e gli aspetti connessi alla gestione della spiaggia di Mondello, a Palermo.

La convocazione dell’assessore regionale si inserisce nel quadro delle verifiche e degli approfondimenti avviati dalla Commissione parlamentare sulle procedure amministrative e sui rapporti relativi alla gestione dell’area balneare palermitana. I lavori del Comitato mirano a raccogliere elementi utili nell’ambito dell’attività d’inchiesta parlamentare.

L’audizione si svolgerà nella sede romana della Commissione antimafia e rappresenta uno degli appuntamenti previsti nell’ambito delle attività istruttorie dedicate al monitoraggio di possibili condizionamenti mafiosi nella gestione di servizi e concessioni pubbliche.

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