Ospedale Papardo, Andronico denuncia gestione del triplo incarico

La recente vicenda legata alla cardiochirurgia dell’Ospedale Papardo di Messina, caratterizzata da episodi di presunte infezioni ospedaliere che hanno portato a gravi lutti, ha sollevato numerose polemiche e interventi. La Uil Fpl, rappresentata dal segretario generale Livio Andronico, è intervenuta con una nota ufficiale per esprimere la propria posizione sulla questione.

“La Uil Fpl esprime solidarietà alle famiglie colpite dai lutti – ha dichiarato Andronico – ma ribadisce l’importanza dell’Ospedale Papardo come punto di riferimento per la sanità messinese”. L’ospedale, infatti, ospita numerose unità operative di alta complessità, tra cui Ematologia, Oncologia, Neurochirurgia, Terapia Intensiva Neonatale e altre strutture riconosciute per l’eccellenza sanitaria, anche a livello nazionale. Tuttavia, secondo Andronico, il declassamento dell’ospedale da DEA di II livello a DEA di I livello ha comportato un significativo impoverimento delle risorse sanitarie per Messina e provincia.

Sulla vicenda specifica della cardiochirurgia, Andronico ha sottolineato l’importanza di attendere gli esiti delle indagini giudiziarie prima di formulare giudizi definitivi. Ha inoltre criticato la convenzione stipulata tra l’Università di Messina e l’Azienda Ospedaliera Papardo, che ha permesso al precedente direttore della struttura complessa di cardiochirurgia di mantenere un triplo incarico: professore associato, capo dipartimento e direttore di struttura complessa.

“La gestione di tali carichi di lavoro e responsabilità risulta eccessiva – ha dichiarato la Uil Fpl – ed è necessario procedere con un concorso pubblico per il ruolo di direttore, in linea con la normativa vigente”. L’organizzazione sindacale ha inoltre avviato un ricorso per attività antisindacale presso il Giudice del Lavoro, contestando la mancata informazione preventiva alle sigle sindacali riguardo alla convenzione.

La Uil Fpl ha concluso chiedendo una revisione della convenzione e l’adozione di procedure trasparenti per le future nomine.

