Turano, sostegno politico alle norme anti-diplomi facili in Sicilia

Il politico Mimmo Turano, esponente della Lega e assessore regionale dell’Istruzione e Formazione professionale, ha accolto con favore le recenti proposte del ministro Giuseppe Valditara riguardo alle nuove misure per contrastare i diplomi facili. Turano ha sottolineato l’importanza di un approccio rigoroso per affrontare il problema delle cosiddette scuole-diplomificio in Sicilia.

“Non potremmo essere più concordi e uniti, come sempre, da uno spirito di profonda collaborazione con il ministro Giuseppe Valditara, che ha annunciato nuove e più rigorose norme di contrasto ai diplomi facili. Noi, da tempo e costantemente, lavoriamo senza clamori per rimettere ordine”, ha dichiarato Turano.

Il sostegno alle iniziative del ministro è stato evidenziato, con particolare riferimento alla collaborazione con il direttore dell’USR Sicilia, Giuseppe Pierro. Turano ha enfatizzato l’impegno costante nel contrastare il fenomeno delle scuole-diplomificio e qualsiasi pratica illecita che possa compromettere la formazione dei giovani.

Le proposte del ministro Valditara sono state accolti positivamente come un passo significativo nella lotta contro il presunto scandalo dei diplomi facili. Turano ha espresso fiducia nell’efficacia delle nuove norme nel porre fine alle pratiche dannose per l’istruzione e lo sviluppo dei giovani siciliani.

