Gli Avion Travel celebrano 46 anni di carriera all’Agricantus di Palermo

Il Teatro Agricantus di Palermo ospiterà in esclusiva, mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio alle ore 21, due appuntamenti dell’“Opplà Tour” degli Avion Travel. La formazione originaria di Caserta, attiva dal 1980, celebra sul palco un percorso artistico che attraversa oltre quattro decenni di attività nella canzone d’autore italiana, caratterizzato da una intensa presenza dal vivo e numerose produzioni discografiche.

Il progetto del tour era stato concepito nel 2020 per festeggiare il quarantennale del gruppo, ma l’emergenza sanitaria ne aveva rinviato l’avvio, poi effettivamente avvenuto nell’estate del 2021. Oggi, a 46 anni dagli esordi, la band prosegue la celebrazione attraverso concerti dal vivo, proponendo brani meno eseguiti del proprio repertorio. «E viva vorremmo fosse questa festa, con i brani preziosi e segreti del nostro repertorio», afferma il cantante Peppe Servillo, sottolineando la volontà di valorizzare una selezione musicale che riflette la storia artistica del gruppo.

Gli Avion Travel, dal 2017 senza lo storico chitarrista Fausto Mesolella, scomparso nello stesso anno, si presentano con Peppe Servillo alla voce, Mimì Ciaramella alla batteria, Ferruccio Spinetti al basso e contrabbasso, Peppe D’Argenzio ai fiati e Duilio Galioto alle tastiere. Nel corso della loro carriera hanno esplorato diversi linguaggi, dal rock al pop fino alla new wave, con incursioni nel cinema, nel teatro e nella tradizione musicale italiana.

I concerti palermitani nascono dal rapporto consolidato tra Servillo e il direttore del teatro Vito Meccio. «Con l’Agricantus e con Vito Meccio c’è un rapporto speciale», spiega l’artista, evidenziando l’atmosfera intima del luogo e il contatto diretto con il pubblico.

Il gruppo raggiunse notorietà nel 1987 con la partecipazione a Sanremo Rock con “Sorpassando”. Tra i lavori più rappresentativi figurano “Bellosguardo” (1992), “Opplà” (1993) e “Finalmente fiori” (1995). Nel 1998 vinsero il Premio della critica a Sanremo con “Dormi e sogna”, mentre nel 2000 ottennero la vittoria con “Sentimento”. L’ultimo album di inediti, “Privè”, risale al 2018. – Foto di Fabrizio Iozzo.

