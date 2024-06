Autonomia Differenziata, Catanzaro: rischio divisione del Paese

Il testo di legge sull’autonomia differenziata, sostenuto dal governo Meloni e recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, suscita forti preoccupazioni tra i rappresentanti del Partito Democratico in Sicilia. Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana, ha espresso la sua contrarietà alla normativa, affermando che “aumenterà le disparità territoriali, penalizzando ulteriormente le Regioni che già faticano a tenere il passo con le aree più sviluppate del Paese, e tra queste la Sicilia pagherà il prezzo più alto.”

Catanzaro sostiene che il divario economico e sociale esacerbato da questa legge potrebbe compromettere l’unità nazionale e la coesione sociale, due pilastri fondamentali per la stabilità del Paese. Secondo il capogruppo del Pd, la Sicilia, già alle prese con numerose sfide economiche e sociali, vedrebbe aumentare le sue difficoltà a causa di una normativa che favorisce ulteriormente le regioni più ricche e sviluppate.

Per contrastare l’entrata in vigore della legge, Catanzaro ha annunciato l’intenzione del Pd Sicilia di avviare una raccolta firme per richiedere un referendum abrogativo. “Ora il nostro impegno sarà quello di raccogliere le firme per chiedere l’indizione di un referendum abrogativo”, ha dichiarato Catanzaro. Il capogruppo ha inoltre sottolineato l’importanza di una campagna di informazione e sensibilizzazione: “Porteremo avanti una campagna di informazione e sensibilizzazione affinché tutti gli italiani comprendano le gravi conseguenze che questa legge potrebbe avere sul futuro del nostro Paese.”

L’iniziativa del Pd Sicilia punta a mobilitare l’opinione pubblica e a fare pressione sul governo affinché riveda una normativa che, secondo i suoi critici, rischia di spaccare l’Italia in due, dividendo anziché unire. La raccolta firme e la campagna informativa saranno strumenti cruciali per informare i cittadini e per cercare di bloccare una legge considerata dannosa per l’unità e la coesione del Paese.

