Oltre duecento giovani atleti a Caltanissetta festeggiano lo sport

Nel contesto della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013, le Polisportive Giovanili Salesiane della Sicilia hanno promosso l’evento “Sport in Festa”, dedicato alle giovani categorie Mini e Micro del calcio a cinque. La manifestazione si è svolta a Caltanissetta, presso il Centro Sportivo “Campetti Lombardo”, coinvolgendo più di duecento giovanissimi atleti provenienti da otto differenti società sportive del territorio.

La giornata si è distinta per l’atmosfera di condivisione e partecipazione, con momenti dedicati al gioco, alla socializzazione e alla crescita collettiva. Il presidente regionale delle PGS Sicilia, Roberto Chiaramonte, nel suo discorso di apertura ha evidenziato l’importanza educativa dell’iniziativa, affermando: «Ci siamo ritrovati per “far festa” nel nome dello sport. Non per fare risultato, ma per vivere insieme il puro e sano divertimento. Lo sport è promozione di una società pacifica, giusta e leale. È stile di vita, è cultura, è educazione».

Tra le attività svolte, oltre agli incontri sportivi, si è tenuta una celebrazione eucaristica presieduta da don Alberto Anzalone, delegato di Pastorale Giovanile dei Salesiani di Sicilia. Durante l’omelia, è stato sottolineato come la cura divina si manifesti anche nei momenti di lontananza dal bene. Al termine dell’evento, ciascun partecipante ha ricevuto una medaglia commemorativa, a riconoscimento dell’impegno e della partecipazione dimostrata.

L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata dal delegato provinciale Massimo La Bella e dal suo gruppo di lavoro. Le PGS Sicilia hanno annunciato il prossimo appuntamento domenica 27 aprile 2025 a Sant’Agata di Militello, per una nuova edizione della manifestazione, questa volta dedicata alla pallavolo.

Nel frattempo, è in corso la preparazione de “Le Pigiessiadi 2025”, in programma dall’8 all’11 maggio presso il Serenusa Village di Licata (AG). L’evento includerà tornei di calcio a cinque nelle categorie Propaganda, Under 15, Under 17 e Libera, nonché gare di pallavolo femminile Under 14, Under 16, Under 18 e Libera.

