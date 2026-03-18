Catania, stretta sulla contraffazione: sequestrati 11mila articoli

La Guardia di Finanza di Catania ha rafforzato negli ultimi giorni le attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto della vendita di merce contraffatta, con due interventi distinti che hanno portato al sequestro complessivo di oltre 11.000 articoli tra capi di abbigliamento e accessori.

Nel primo caso, i militari della Compagnia Pronto Impiego sono intervenuti nel centro storico, in prossimità di Corso Sicilia, dove alcune bancarelle occupavano ampie porzioni di marciapiede, ostacolando il transito pedonale. Alla vista delle pattuglie, i venditori ambulanti si sono allontanati rapidamente tra la folla del mercato “fera o luni”, abbandonando la merce esposta. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di circa 1.000 articoli, tra borse, cinture, portafogli e capi di maglieria recanti marchi contraffatti di note case di moda. Rinvenuti anche circa 150 supporti audiovisivi pirata, contenenti musica e film in programmazione nelle sale.

Un secondo intervento ha interessato un deposito situato nell’area commerciale di Misterbianco, riconducibile a una società amministrata da una cittadina di origine cinese. All’interno del locale sono stati individuati oltre 10.000 capi d’abbigliamento con marchi falsificati, pronti per la distribuzione. Secondo quanto accertato, i prodotti riportavano segni distintivi idonei a indurre in errore i consumatori sull’autenticità e sulla qualità.

L’intera merce è stata sequestrata. Il legale rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione».

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