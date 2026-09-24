Ponte sullo Stretto, l’Art presenta la relazione in Parlamento

Prosegue l’iter per il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Matteo Salvini, senza indicare la data della prossima convocazione del Cipess, ha riferito che il procedimento è in una fase avanzata e che l’obiettivo è avviare la fase realizzativa entro la fine del 2026. La nuova delibera dovrà essere sottoposta alla Corte dei conti: in caso di nulla osta potrà essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, mentre un eventuale diniego porrebbe il Governo davanti alla scelta tra la registrazione “con riserva” e un arretramento dell’iter riavviato con la legge del 2023.

Nel provvedimento confluirà anche il parere dell’Autorità di regolazione dei Trasporti. Il presidente Nicola Zaccheo, durante la Relazione in Parlamento, ha spiegato che l’Art considera il Piano relativo alle tariffe di pedaggio «adeguato all’attuale stato di impostazione e avvio del progetto». Il sistema tariffario definitivo, secondo l’Autorità, potrà essere valutato in prossimità dell’entrata in esercizio, sulla base di costi effettivi, traffico, infrastrutture e investimenti complementari. L’Art raccomanda inoltre un monitoraggio continuativo della sostenibilità economico-finanziaria e della distribuzione dei rischi.

Nella delibera sarà inserito anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 6 agosto. L’associazione “Invece del Ponte”, durante una conferenza stampa a Palazzo Zanca, ha richiamato le 361 prescrizioni definite “vincolanti”, 166 delle quali prevedono nuove indagini, studi e verifiche.

Il professor Mario De Miranda, intervenuto con Guido Signorino, ha indicato tra i temi interessati geologia, sismicità, fondazioni, stabilità aerodinamica, materiali, sicurezza ferroviaria e stradale e navigazione. «Il Cipess non può approvare questo progetto definitivo, che non è concluso sotto il profilo tecnico», ha affermato De Miranda. Il documento è stato firmato, tra gli altri, anche dall’ex presidente dell’Ingv Carlo Doglioni.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.